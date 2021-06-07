"Они принадлежат нам": экс-футболист сборной России хочет, чтобы Украина играла под российским флагом

Игорь Колыванов заявил, что "Украина - это Россия".
Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России, а также екстренер "Уфы" и "Торпедо" Игорь Колыванов высказался о форме, в которой сборная Украины выступит на Чемпионате Европы-2020. Он заявил, что Украина всегда принадлежала России, поэтому должна выступать под российским "триколором".
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На новой экипировке "сине-желтых" изображена карта Украины, в состав которой входят Крым и Донбасс, а также нанесены лозунги "Слава Украине! Героям слава". Все это вызвало бурю возмущения в Российской Федерации, однако мировое сообщество поддержала Украину в этом вопросе.
"Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина - это Россия", - заявил Колыванов в интервью Sport24.
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- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.
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