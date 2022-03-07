"Они разрушают все, что на их пути": украинский биатлонист записал эмоциональное видеообращение из-за вторжения РФ

"Они разрушают все, что на их пути": украинский биатлонист записал эмоциональное видеообращение из-за вторжения РФ

Он показал всем, что сделали оккупанты в разных городах Украины.

Украинский биатлонист Артем Прима записал эмоциональное видеообращение из-за вторжения России.

Ответный ролик появился на его странице в Facebook.

"Я — Артем Прима, член сборной Украины. Хотел бы обратиться ко всем людям, которые смотрят и беспокоятся по поводу того, что происходит в стране. На данный момент идет война, Россия пошла войной в Украину.

Когда россияне зашли к нам в страну, в мой родной Чернигов, они никого и ничего не жалели. Они с первых дней начали бомбить по мирным жителям и городам, школам и больницам. Они просто разрушают все, что на их пути. Как говорит "русский мир": мы пришли спасать вас от Бандеры или еще кого-то. Это бред, это безумие Путина, россиян.

Это нужно останавливать. Надо понимать, что если Украине не помочь, если она не выстоит и не победит Россию, если через Украину пройдут, то пострадают другие страны. Те, что рядом с Украиной, Беларусью и Россией.

Хотел бы добавить, чтобы услышали россияне: каждый украинец, каждый человек будет защищать нашу землю, родную землю. До последнего человека, военного, мужчины, женщины, ребенка", — сказал Прима.

После обращения Примы была опубликована надпись, в которой говорится, что "биатлонисты должны бороться на соревнованиях, однако теперь мы берем настоящее оружие в свои руки для защиты нашей страны".