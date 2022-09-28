"Они снова хотят, чтобы я ушел": Петраков плюнул на пресс-конференции после неудачи с Шотландией (видео)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков эмоционально ответил на вопрос о своей возможной отставке после матча заключительного тура Лиги наций против Шотландии.
Поединок завершился вничью - 0:0. Этот результат не дал "сине-желтым" пробиться на следующий сезон в элитный Дивизион А.
На послематчевой пресс-конференции журналистов прежде всего интересовал вопрос о будущем Петракова в национальной команде. 65-летнего специалиста это очень разозлило.
"Без комментариев", - резко ответил наставник "сине-желтых".
Затем Петраков обратился к пресс-аташе сборной Александру Гливинскому: "Они снова хотят, чтобы я ушел", - сказал он, плюнув на пол.
Отметим, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) быстро удалила видео с плевком Петракова из своего ютуб-канала, однако этот момент все же попал на камеры и был опубликован в Twitter.
Ależ zaczęła się konferencja po meczu.— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) September 27, 2022
Олександр Петрьяков получил пытку, что wiadomo już czy przedłuży kontrakt.
Selekcjoner się zdenerwował, stwierdził, że znowu chcą go zwalniać, сplunął (!) и на второе pytanie o mecz odpowiedział lakonicznie po długiej chwili milczenia pic.twitter.com/hJM3jjJYV
- Сборная Украины с 11 очками после шести туров заняла второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами возглавила квартет и пробилась в элиту Лиги наций. Третьей финишировала Ирландия (7). Армения с 3 пунктами стала последней и вылетела в Лигу С.
- Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций украинская сборная снова будет выступать в Лиге В и попытается завоевать путевку в высший дивизион.
Читайте также:
Лига наций: Испания пробилась в финальную часть, Чехия вылетела из элиты
Лига наций-2022/23: кто вышел в финальную стадию