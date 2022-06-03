"Они всегда будут чувствовать себя, как суперзвезды": Терлюга восхитилась героизмом полка "Азов"

Украинская каратистка Анжелика Терлюга заявила, что гордится воинами ВСУ, защищающими нашу страну от российских оккупантов.

Серебряная призерка Олимпийских игр-2020 в Токио, недавно завоевавшая "золото" чемпионата Европы-2022, отдала должное украинским военным, в частности бойцам полка "Азов".

"Очень горжусь людьми, которые защищают нас сегодня. Я приятно шокирована, как все объединились. Знаю, что большинство поддерживает сейчас Украину, украинский дух. Абсолютно все нормальные и адекватные люди верят в нашу победу и наших защитников. Я не знаю, как они это делают… Даже на малость не могу представить, я очень благодарна за их храбрость, за все то, что они уже для нас сделали и еще сделают.

Я шокирована тем, какие у нас бойцы. "Азов" - это что-то невероятное. Люди в таком аду находились много дней. Они сдерживали все это. Они - настоящие герои. Очень горжусь тем, что Украина подарила нам таких людей. Благодаря таким гражданам все гражданские люди, как я, верят в нашу победу.

Мы верим, что у нас будет счастливое будущее. Потом после войны мы все их будем поддерживать. Они всегда будут чувствовать себя, как суперзвезды. Если раньше в Украине селебрити были певцы или актеры, то теперь это будут герои из "Азовстали", - цитирует Терлюгу Суспільне Спорт.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские спортсмены завоевали 619 медалей.

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