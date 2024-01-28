"Они – жертвы": президент УЕФА посочувствовал российским спортсменам из-за отстранения от соревнований

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за захватнической войны, которую РФ продолжает вести против Украины.

В интервью The Guardian глава европейского футбола признался, что ему жалко атлетов государства-террориста, поскольку они не могут выступить против войны и власти в РФ из-за страха оказаться в тюрьме.

"Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война. Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие.

Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране (Словении – прим), но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь или даже хуже. Поэтому им непросто, и они являются жертвами.

Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень обеспокоен. То, что я вижу в геополитике – это страшно", – сказал Чеферин.

Президент УЕФА также прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными Сербии и России, который запланирован на 21 марта в Москве.

К слову, Сербия станет первой футбольной европейской сборной, которая с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины сыграет с национальной командой государства-агрессора.

"Это не под нашей юрисдикцией. Сербия также может играть против вас, меня и других в этой комнате. Юридически мы ничего не можем сделать. В определенном смысле, почему это такая уж проблема? В чем проблема, что молодые люди играют в футбол?

И никого не интересует этот матч: если бы вы, англичане, не говорили об этом, никто бы о нем и не знал. Мы в Словении даже не знаем, что они играют, потому что людям безразличны вещи, на которые часто обращает внимание английская политика, а также основные СМИ.

Иногда нас бомбардируют этим, и тогда я разговариваю с друзьями по всей Европе. Они говорят: "О чем вы говорите?" Они знают, что Россия отстранена и все. Теперь они играют один товарищеский матч, и что из этого?", – заявил Чеферин.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко пригласил президента УЕФА в Украину, чтобы он своими глазами увидел ужасные последствия российского вторжения.

Напомним, в ответ на полномасштабное вторжение российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия во всех турнирах под своей эгидой. Команды из государства-террориста до сих пор лишены права участвовать в официальных международных соревнованиях.

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