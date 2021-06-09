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Оператор с камерой феерично обогнал спортсменов на стометровке: видео завирусилось в Сети

Оператор с камерой феерично обогнал спортсменов на стометровке: видео завирусилось в Сети

Оператор с камерой феерично обогнал спортсменов на стометровке: видео завирусилось в Сети

Скриншот видео

Невероятная развязка студенческих соревнований.

Героем соцсетей стал быстроногий оператор во время университетского спринтерского забега в Китае.

Обучение в университете парень сочетает с работой и снимает видео в том числе и на спортивных соревнованиях. Для получения эффектных кадров юноша решил пробежаться вместе с легкоатлетами и удивил всех вокруг.

Несмотря на технику в руках, которая весила более 4 кг, оператор молниеносно разогнался и до конца дистанции не только не позволил себя догнать, а и оторвался от преследователей.

В соцсетях пользователи ошеломлены скоростью студента-оператора и советуют ему в следующий раз официально выйти на дистанцию вместе с участниками.

Ранее ТСН Проспорт писал, что американский футболист весом более 100 кг удивил всех во время забега на 100 метров.