Опередил Ибрагимовича: обидчик сборной Украины стал лучшим шведским игроком года

Хавбек "быков" пополнил свою коллекцию индивидуальных наград.
Полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Швеции Эмиль Форсберг признан футболистом года в своей стране.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.
— ⭐— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 27, 2021
Свидетельства на покупке Швеции в январе прошлого года, @eforsberg10
⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/2Y6tCTgWlB
Для Вингера это первая подобная награда в карьере. Напомним, в 2020 году лучшим игроком в Швеции был признан форвард Милана Златан Ибрагимович.
- В текущем сезоне Форсберг провел за СБ Лейпциг 25 матчей, отличился 6 голами и 2 ассистами. Хавбек забивал Украине в матче 1/8 финала Евро, однако шведы проиграли со счетом 1:2.
- Теперь футболист восстанавливается после травмы. Он пропустит около двух месяцев.
Читайте также:
"Пусть оставят нас в покое": лучший футболист УПЛ категорически высказался о возможности продолжения карьеры в России
Вызвали споры: в Индии установили статую в честь Роналду
"Всегда был честен перед фанатами": самый дорогой футболист мира пролил свет на свое будущее