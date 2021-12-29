Опередил Ибрагимовича: обидчик сборной Украины стал лучшим шведским игроком года

Опередил Ибрагимовича: обидчик сборной Украины стал лучшим шведским игроком года

Хавбек "быков" пополнил свою коллекцию индивидуальных наград.

Полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Швеции Эмиль Форсберг признан футболистом года в своей стране.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Для Вингера это первая подобная награда в карьере. Напомним, в 2020 году лучшим игроком в Швеции был признан форвард Милана Златан Ибрагимович.

В текущем сезоне Форсберг провел за СБ Лейпциг 25 матчей, отличился 6 голами и 2 ассистами. Хавбек забивал Украине в матче 1/8 финала Евро, однако шведы проиграли со счетом 1:2.

Теперь футболист восстанавливается после травмы. Он пропустит около двух месяцев.

Читайте также:

"Пусть оставят нас в покое": лучший футболист УПЛ категорически высказался о возможности продолжения карьеры в России

Вызвали споры: в Индии установили статую в честь Роналду

"Всегда был честен перед фанатами": самый дорогой футболист мира пролил свет на свое будущее