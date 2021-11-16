Опередил трех чемпионов мира: Ломаченко стал лучшим в боксерском суперрейтинге

Опередил трех чемпионов мира: Ломаченко стал лучшим в боксерском суперрейтинге

Сейчас он готовится к следующему бою, который состоится меньше, чем через месяц.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко возглавил суперрейтинг.

Так, 33-летний украинец стал лучшим в мире по лучшему проценту точных силовых ударов. Статистику ведет известная система оценки ударов Compubox.

Ломаченко имеет показатель 47,7% точных ударов. На втором месте расположился чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (47,5%). Замыкает топ-3 абсолютный чемпион мира во втором среднем весе и лидер pound-for-pound Сауль Альварес, наносящий 47% силовых ударов.

Также в топ-5 список попали чемпион мира в полусреднем весе американец Эррол Спенс ( 46,3% ), а на пятом еще один представитель США – бывший чемпион мира во втором среднем дивизионе Дэвид Бенавидес ( 46% ).

Power Punch Connect Rate Leaders:



Vasilily Lomachenko — 47.7%

Terence Crawford – 47.5%

Canelo Alvarez – 47.0%

Errol Spence – 46.3%

David Benavidez – 46.0% — Dan Canobbio (@DanCanobbio) November 15, 2021

Свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли именно Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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