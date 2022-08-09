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Опередили "Милан" и "Ливерпуль": "Динамо" попало в исторический рейтинг УЕФА

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Опередили "Милан" и "Ливерпуль": "Динамо" попало в исторический рейтинг УЕФА

Фото: ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" оказалось в списке самых успешных команд, выступающих на еврокубковой арене.

Так, "бело-синие" расположились на девятой строчке клубов, которые завоевали больше всего пунктов для своих ассоциаций в таблицу коэффициентов, начиная с сезона-1955/56.

Соответствующий рейтинг составил портал Swiss Football Data.

Отмечается, что киевляне принесли в копилку Украины в рейтинге ассоциаций 114.167 баллов. Это 58% от всех добытых очков к рейтингу Украины.

Возглавляет список мадридский "Реал", набравший 180.505 очков. На втором месте расположилась "Барселона" – 173.556. Замыкает топ-3 рейтинга португальская "Бенфика". В ее активе 140.519 пунктов.

Кроме "Динамо" здесь нашлось место и для другого украинского клуба – "Шахтера". Дончане расположились на 29 месте, имея в своем зачете 73 067 баллов. Также здесь есть и другие команды из Украины, однако все они находятся вне топ-100.

Вашему вниманию топ-30 клубов этого рейтинга:

© swissfootballdata.com
Фото: swissfootballdata.com

Добавим, что "Динамо" трижды в своей истории выигрывало международные трофеи. Команда дважды одерживала победы в Кубке обладателей кубков (1975 и 1986). Также в 1975 году команда выигрывала Суперкубок УЕФА. Трижды команды доходила и до полуфинала Лиги чемпионов – в 1977, 1987 и 1999 годах. А в 2009 годах дошла до полуфинала Кубка УЕФА, где уступила "Шахтеру".

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