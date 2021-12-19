"Опозорил всю вашу компанию": ютубер-миллионер после брутального нокаута вызвал на бой звезд UFC

Джейк Пол не собирается останавливаться на достигнутом.

Звезда YouTube, блоггер-миллионер Джейк Пол после своей победы нокаутом над бывшим чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли обратился к главе этитного бойцовского промоушена Дэйне Уайту.

24-летний шоумен выразил желание провести поединки с топовыми бойцами UFC - Камару Усманом, Нэйтом Диасом или Хорхе Масвидалем.

"Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил всю вашу компанию. Пожалуйста, позвольте мне получить Камару Усмана, Нэйта Диаса или Хохе Масвидаля. Потому что я собираюсь опозорить их тоже. Я обещаю вам", - цитирует Пола журналист Дэймон Мартин в своем Twitter.

Американский блоггер провел пять поединков на боксерском ринге. На его счету 5 побед (4 - нокаутом) и ни одного поражения.

До двух выигранных боев против Вудли он победил другого блоггера Али Эсона Гиба, бывшего игрока НБА Нейта Робинсона и бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена.

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