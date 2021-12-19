Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Опозорил всю вашу компанию": ютубер-миллионер после брутального нокаута вызвал на бой звезд UFC

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Опозорил всю вашу компанию": ютубер-миллионер после брутального нокаута вызвал на бой звезд UFC

twitter.com/SHOsports

Джейк Пол не собирается останавливаться на достигнутом.

Звезда YouTube, блоггер-миллионер Джейк Пол после своей победы нокаутом над бывшим чемпионом UFC американцем Тайроном Вудли обратился к главе этитного бойцовского промоушена Дэйне Уайту.

24-летний шоумен выразил желание провести поединки с топовыми бойцами UFC - Камару Усманом, Нэйтом Диасом или Хорхе Масвидалем.

"Только что я нокаутировал пятикратного чемпиона UFC и опозорил всю вашу компанию. Пожалуйста, позвольте мне получить Камару Усмана, Нэйта Диаса или Хохе Масвидаля. Потому что я собираюсь опозорить их тоже. Я обещаю вам", - цитирует Пола журналист Дэймон Мартин в своем Twitter.

  • Американский блоггер провел пять поединков на боксерском ринге. На его счету 5 побед (4 - нокаутом) и ни одного поражения.
  • До двух выигранных боев против Вудли он победил другого блоггера Али Эсона Гиба, бывшего игрока НБА Нейта Робинсона и бывшего чемпиона ММА Бена Аскрена.

Читайте также:

"Боже мой, ты прекрасна": звездная украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в бикини

Беринчик - Чаниев: лучшие моменты победного боя украинца против россиянина (видео)

Непобедимый украинский супертяжеловес техническим нокаутом "финишировал" опытного соотечественника

Следующая публикация