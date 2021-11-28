Опозорился на родине: скандального российского бойца "задушили" в первом раунде (видео)

Александр Емельяненко проиграл сопернику, которого значительно превосходил в габаритах.

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко потерпел сокрушительное поражение в поединке с бразильцем Марсио Сантосом на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights.

При поддержке родных болельщиков в российском Сыктывкаре 40-летний Емельяненко не продержался в октагоне и одного раунда. 32-летний бразилец, владеющий черным поясом по джиу-джитсу, повалил россиянина на канвас и удушающим приёмом заставил капитулировать.

Добавим, что Емельяненко был фаворитом этого боя у букмекеров, поскольку не только был хозяином октагона, но и существенно превосходил бразильца в антропометрии.

Видео боя Александр Емельяненко - Марсио Сантос

Это был первый бой Емельяненко в ММА с июля 2020 года. В последний раз он побеждал в смешанных единоборствах летом 2018 года. В общей сложности на его счету 38 поединков: 28 побед, 9 поражений и одна ничья.

Обидчик россиянина Сантос провел 24 поединка, в которых одержал 17 побед и потерпел шесть поражений. Еще одно его сражение завершилось с ничейным результатом.

Заметим, что Емельяненко неоднократно вляпывался в скандалы. В мае 2019 года он был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде, а еще раньше успел отсидеть в тюрьме из-за изнасилования домработницы. В 2019 году Сетью разлетелось видео, как боец оконфузился в совершенно нетрезвом виде.

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