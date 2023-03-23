Оправдал возможное участие россиян и белорусов в Олимпиаде: президент МОК сделал скандальное заявление

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможное возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, в том числе намерения допустить их к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Он заявил, что МОК не может быть арбитром в глобальных политических спорах, а Олимпийские игры должны держаться подальше от политики, потому что иначе они якобы потеряют свою объединительную силу.

"Олимпийские игры и их руководящий орган, Международный олимпийский комитет, не могут быть арбитрами в глобальных политических спорах.

Если политика решает кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики. Тогда спорт не может передать свою объединительную силу. Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что миром управляет политика. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия и мы должны включать это в свое мышление. Но мы не должны совершать ошибку, поднося себя к арбитрам политических споров, потому что мы будем раздавлены этой политической властью.

Украина хочет, и это прямая цитата, "полной изоляции всех россиян". Мы стоим перед дилеммой. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы, как глобальная организация, несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию. Они не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом", – приводит слова Баха издания Reuters.

Ранее сообщалось. что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

В феврале 2023 года МОК сообщил, что окончательное решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 еще не принято.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

Читайте также:

МОК предлагает поощрить российских спортсменов за их участие в геноциде — Подоляк

Великобритания призвала спонсоров Олимпиады не допустить участия россиян и белорусов в ОИ-2024

"Санкции остаются в силе": МОК сделал заявление к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину