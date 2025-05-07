Определен лучший игрок безумного полуфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной"

Ян Зоммер совершил семь сейвов в матче с "Барселоной" / © Associated Press

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УЕФА назвал лучшего игрока ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной". Им стал голкипер "нерадзурри" Ян Зоммер.

36-летний швейцарец сделал в течение матча семь сейвов, чем помог своей команде выйти в финал турнира.

"Он держал "Интер" в игре благодаря нескольким волшебным интуитивным сейвам, несколько раз отражая удары Ламина Ямала, что помогло команде выйти в финал. Ключевые действия в решающие моменты от швейцарского вратаря", – говорится на официальном сайте УЕФА.

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Добавим, что в первом матче против каталонцев Зоммер также совершил семь сейвов.

В этом сезоне Ян провел 46 матчей за миланский клуб во всех турнирах, 20 из которых отыграл "на ноль".

Основное время обоих поединков "Интера" против "Барселоны" завершилось вничью 3:3, а в экстра-таймах домашней игры "нерадзурри" забили победный гол и благодаря триумфу в двухматчевом противостоянии (7:6) вышли в финал Лиги чемпионов.

Соперник "Интера" в финале Лиги чемпионов определится в среду, 7 мая, после ответного матча между ПСЖ и "Арсеналом". В первом поединке лондонский клуб дома проиграл со счетом 0:1.

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Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что "Интер" и "Барселона" повторили рекорд результативности полуфиналов Лиги чемпионов.