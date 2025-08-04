Определен потенциальный соперник "Полесья" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций

"Полесье" / © ФК Полесье

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В понедельник, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2025/26. Своего потенциального соперника на этой стадии в том числе узнало "Полесье" .

Если житомирский клуб в третьем раунде отбора Лиги конференций пройдет венгерский "Пакш", то за выход в основную стадию турнира сразится с итальянской "Фиорентиной" .

Поединки "Полесья" против "Пакша" состоятся 7 и 14 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, а проигравший вылетит из еврокубков.

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Отметим, что "Полесье" стартовало в еврокубках со 2-го раунда квалификации Лиги конференций, где по сумме двух встреч одолело "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).

Добавим, что "Полесье" на выезде обыграло "Карпаты" в первом туре УПЛ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал потенциального соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы.

К тому же "Шахтер" узнал соперника в плей-офф отбора Лиги конференций, если вылетит с квалификации Лиги Европы.

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Также мы рассказывали, что "Динамо" узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того, "Динамо" получило соперника в раунде плей-офф отбора Лиги Европы, если вылетит с квалификации Лиги чемпионов.