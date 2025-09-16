Определен состав сборной Украины U-20 для участия в ЧМ-2025 по футболу

Сборная Украины U-20 по футболу / © УАФ

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко объявил список команды на чемпионат мира-2025, который состоится в Чили.

В список игроков, которые поедут на грядущий Мундиаль, вошел 21 игрок из 18 клубов, сообщает официальный сайт УАФ.

На групповом этапе ЧМ-2025 (U-20) сборная Украины выступит в квартете B, где сыграет с Южной Кореей, Панамой и Парагваем.

Состав сборной Украины U-20 на ЧМ-2025 по футболу

Вратари: Станислав Ванивский ("Сталь" Жешув, Польша), Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания), Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

Защитники: Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус (оба – "Металлист" Харьков), Николай Киричок ("Карпаты" Львов), Владислав Кисиль ("Понферрадина", Испания), Максим Мельниченко ("Полесье" Житомир), Максим Деркач ("Тукумc 2000", Латвия), Алексей Гусев ("Кудровка").

Полузащитники: Геннадий Синчук ("Монреаль", Канада), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Артур Шах ("Карпаты" Львов), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Даниил Ващенко ("Александрия"), Матвей Панченко ("Металлист 1925" Харьков), Кристиан Шевченко ("Вотфорд", Англия), Виталий Катрич ("Ингулец" Петрово), Ярослав Караман ("Полесье" Житомир).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Александр Пищур (ЕТО, Венгрия).

ЧМ-2025 (U-20) состоится с 27 сентября по 19 октября в пяти городах Чили: Вальпараисе, Сантьяго, Винья-дель-Мар, Ранкагуа и Талька. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций, которые разделены на шесть квартетов.

По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре из шести команд, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала.

"Сине-желтые" в пятый раз в истории примут участие в молодежном ЧМ по футболу (U-20). На четырех предыдущих турнирах сборная Украины неизменно выходила в плей-офф: трижды останавливалась в 1/8 финала (2001, 2005, 2015), а в 2019 году стала победителем турнира.

Напомним, "сине-желтые" отобрались на ЧМ-2025 (U-20) благодаря тому, что на юношеском Евро-2024 (U-19) дошли до полуфинала.