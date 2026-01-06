Определен знаменосец сборной Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Скелетонист Владислав Гераскевич станет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026.

Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт в комментарии для Champion Radio.

По его словам, 26-летний Гераскевич будет одним из двух знаменосцев сборной Украины на церемонии открытия грядущих Олимпийских игр. Кто из женщин понесет сине-желтый флаг пока неизвестно.

"Еще решается вопрос, но согласился быть знаменосцем сборной Украины Владислав Гераскевич. У девушек пока определяемся. Мы всегда выбираем лучших, но там будет шесть кластеров и церемония открытия будет проходить только на некоторых из них. Поэтому будем смотреть, какие виды спорта и где будут представлены. Скоро вы обо всем узнаете", – рассказал Гутцайт.

Гераскевич в третий раз выступит на Олимпиаде. До этого скелетонист выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Отметим, что знаменосцами сборной Украины на церемонии открытия прошлой зимней Олимпиады, состоявшейся в 2022 году в Пекине, были Александр Абраменко (лыжная акробатика) и Александра Назарова (фигурное катание).

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2022 сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.