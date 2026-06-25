Определена первая пара 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Канады по футболу / © Associated Press

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На чемпионате мира-2026 стала известна первая пара участников стадии плей-офф. В 1/16 финала турнира встретятся сборные Южно-Африканской Республики и Канады.

Матч ЮАР — Канада состоится в воскресенье, 28 июня, на "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет либо с Марокко, либо с победителем группы F (Нидерланды / Япония / Швеция).

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Сборная ЮАР (4 очка) заняла второе место в группе A, пропустив вперед Мексику (9), но обойдя Южную Корею (3) и Чехию (1).

Команда Канады (4 балла) финишировала второй в квартете B, оставшись позади Швейцарии (7), но опередив Боснию и Герцеговину (4), а также Катар (1).

Для южноафриканцев и канадцев это первый выход в плей-офф в истории выступлений на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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