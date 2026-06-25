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Определена первая пара 1/16 финала ЧМ-2026
Плей-офф Мундиаля начнется 28 июня матчем между сборными ЮАР и Канадой.
На чемпионате мира-2026 стала известна первая пара участников стадии плей-офф. В 1/16 финала турнира встретятся сборные Южно-Африканской Республики и Канады.
Матч ЮАР — Канада состоится в воскресенье, 28 июня, на "SoFi Stadium" в Инглвуде, штат Калифорния (США). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в 1/8 финала сыграет либо с Марокко, либо с победителем группы F (Нидерланды / Япония / Швеция).
Сборная ЮАР (4 очка) заняла второе место в группе A, пропустив вперед Мексику (9), но обойдя Южную Корею (3) и Чехию (1).
Команда Канады (4 балла) финишировала второй в квартете B, оставшись позади Швейцарии (7), но опередив Боснию и Герцеговину (4), а также Катар (1).
Для южноафриканцев и канадцев это первый выход в плей-офф в истории выступлений на чемпионатах мира.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.