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Определена первая пара 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Марокко выбила нидерландцев и дальше сыграет с Канадой.
На чемпионате мира-2026 по футболу стала известна первая пара 1/8 финала.
За путевку в четвертьфинал Мундиаля сразятся сборные Канады и Марокко.
В 1/16 финала канадцы обыграли ЮАР, а марокканцы в серии пенальти выбили с турнира команду Нидерландов.
Матч Канада — Марокко состоится в субботу, 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Победитель пары Канада — Марокко в четвертьфинале сразится с триумфатором противостояния между Парагваем и сборной, которая выиграет поединок Франция — Швеция.
Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Звание действующего чемпиона мира защищает сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.