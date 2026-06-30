Определена первая пара 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Марокко / © Associated Press

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На чемпионате мира-2026 по футболу стала известна первая пара 1/8 финала.

За путевку в четвертьфинал Мундиаля сразятся сборные Канады и Марокко.

В 1/16 финала канадцы обыграли ЮАР, а марокканцы в серии пенальти выбили с турнира команду Нидерландов.

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Матч Канада — Марокко состоится в субботу, 4 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Победитель пары Канада — Марокко в четвертьфинале сразится с триумфатором противостояния между Парагваем и сборной, которая выиграет поединок Франция — Швеция.

Напомним, ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Звание действующего чемпиона мира защищает сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони в серии пенальти обыграли Францию.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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