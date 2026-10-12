Определено место проведения заключительного матча сборной Украины на групповом этапе Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Стало известно, где сборная Украины по футболу проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций-2026/27 против команды Грузии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, номинально домашний для "сине-желтых" поединок против грузин состоится 17 ноября на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

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Главная мужская национальная команда впервые будет принимать соперников в Кошице. До этого на местной арене номинально домашние поединки проводили женская и молодежная сборные Украины.

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Два предыдущих номинально домашних матча в Лиге наций команда Андреа Мальдеры провела на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве.

В сентябре и октябре сборная Украины провела четыре матча Лиги наций-2026/27. В первом туре "сине-желтые" одолели Венгрию (1:0), после чего сыграли вничью с Грузией (0:0) и разгромно проиграли Северной Ирландии (0:3). Затем наша команда проиграла Венгрии (1:2).

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Заключительные матчи группового раунда Лиги наций украинцы сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

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Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии в Лиге наций.

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