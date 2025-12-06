Определено расписание матчей сборной Украины в случае выхода на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Стало известно расписание матчей сборной Украины в случае выхода на чемпионат мира-2026 по футболу.

По результатам жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 команда Сергея Реброва попала в группу F, где может сыграть с Нидерландами, Японией и Тунисом.

"Сине-желтые" потенциально стартуют на Мундиале матчем с Тунисом, далее сыграют с Нидерландами, а в последнем поединке группового этапа сразятся с Японией.

Расписание матчей сборной Украины в случае выхода на ЧМ-2026

15 июня 2026, 05:00. Украина – Тунис

20 июня 2026, 20:00. Нидерланды – Украина

26 июня 2026, 02:00. Япония – Украина

Чтобы пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

В ходе жеребьевки финального турнира ЧМ-2026 было сформировано 12 групп по четыре команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Матч-открытие чемпионата мира состоится 11 июня 2026 года в Мехико, а финальный поединок 19 июля примет Нью-Йорк.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.