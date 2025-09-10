- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Поединки 1/16 финала национального Кубка состоятся 17/18 и 23/24 сентября.
Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
Поединки этой стадии турнира состоятся 17/18 и 23/24 сентября.
Участие в них примут 32 клуба: 28 победителей 1/32 финала и четыре представителя Украины в еврокубках - "Динамо", "Шахтер", "Полесье", "Александрия".
Триумфаторы одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться в серии пенальти – без дополнительных таймов.
Даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу
Среда, 17 сентября
13:00 "Металлист" (Харьков) – ЛНЗ (Черкассы)
13:00 "Чернигов" (Чернигов) – "Кривбасс" (Кривой Рог)
15:30 "Полесье" Ставки (Киевская обл.) – "Шахтер" (Донецк)
15:30 "Левый берег" (Киев) – "Виктория" (Сумы)
18:00 "Александрия" (Александрия) – "Динамо" (Киев)
Четверг, 18 сентября
13:00 "Металлург" (Запорожье) – "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)
15:30 "Буковина" (Черновцы) – "Карпаты" (Львов)
18:00 "Нива" (Тернополь) – "Полтава" (Полтава)
Вторник, 23 сентября
13:00 "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) – "Лесное" (Киев)
15:30 "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.) – "Агробизнес" (Волочиск)
Среда, 24 сентября
13:00 "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.) – "Черноморец" (Одесса)
13:00 "Ингулец" (Петрово) – "Подолье" (Хмельницкий)
15:30 "Нива" (Винница) – "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни)
15:30 "Локомотив" (Киев) – "Верес" (Ровно)
15:30 "Колос" Полонное (Хмельницкая обл.) – "Металлист 1925" (Харьков)
18:00 "Рух" (Львов) – "Полесье" (Житомир)
Отметим, что винницкая "Нива" вышла в 1/16 финала благодаря тому, что клубу ЮКСА присудили техническое поражение.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".