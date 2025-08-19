Кубок Украины по футболу / © УАФ

Определены даты и время матчей 1/32 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединки этого раунда состоятся с 22 по 25 августа, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

На этой стадии турнира сыграют 56 команд:

8 победителей квалификационного раунда;

32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг);

4 представителя ААФУ: "Агротех" (Тишковка, Кировоградская обл.), "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.), "Кормил" (Яворов, Львовская обл.), "Маяк" (Сарны, Ровенская обл.);

12 команд украинской Премьер-лиги (без участников еврокубков).

Расписание матчей 1/32 финала Кубка Украины по футболу

Четыре представителя Украины в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия") начнут выступление с 1/16 финала.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал донецкий "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел киевское "Динамо".