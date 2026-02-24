Кубок Украины по футболу / © УАФ

Реклама

Определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в матчах 1/8 финала.

Клубы УПЛ (3): "Динамо" Киев, "Металлист 1925" Харьков, ЛНЗ Черкассы;

Клубы Первой лиги (4): "Феникс-Мариуполь", "Буковина" Черновцы, "Ингулец" Петрово, "Чернигов";

Клуб Второй лиги (1): "Локомотив" Киев;

Поединки состоятся с 3 по 17 марта. Победители одноматчевых противостояний выйдут в полуфинал.

Реклама

Даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Вторник, 3 марта

18:00. "Динамо" (Киев) — "Ингулец" (Петрово)

Среда, 4 марта

15:30. ЛНЗ (Черкассы) — "Буковина" (Черновцы)

Реклама

Четверг, 5 марта

15:30. "Металлист 1925" (Харьков) — "Локомотив" (Киев)

Вторник, 17 марта

12:00. "Чернигов" (Чернигов) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь)

Реклама

Первыми указаны команды-хозяева. В случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".