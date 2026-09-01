Определены даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

Реклама

Дирекция по проведению Кубка Украины по футболу сезона-2026/27 утвердила даты и время начала матчей 1/16 финала турнира.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Реклама

На этой стадии сыграют 32 клуба: 28 победителей матчей 1/32 финала и 4 представителя Украины в нынешнем еврокубковом сезоне — "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ.

Реклама

Победители одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины

Вторник, 8 сентября

13:00 "Олимпия" (Савинцы) — "Кривбасс" (Кривой Рог). Миргород. Стадион "Старт"

15:00 "Базис" (Кочубеевка) — "Маяк" (Сарны). Умань. Центральный стадион

Реклама

Среда, 9 сентября

11:00 "Виктория" (Сумы) — "Металлист" (Харьков). Тростянец. Стадион им. В.П. Куца

12:00 "Карбон" (Черкассы) — "Эпицентр" (Каменец-Подольский). Геронимовка. НТБ ФК ЛНЗ

13:00 "Пробий" (Городенка) — "Александрия" (Александрия). Городенка. Стадион "Пробий-Арена"

Реклама

14:00 "Новый Роздол" (Новый Роздол) — "Агротех" (Тишковка). Новый Роздол. Стадион "Арена Куликов"

15:00 "Агробизнес" (Волочиск) — "Левый Берег" (Киев). Волочиск. Стадион "Юность"

16:00 "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь) — "Заря" (Луганск). Львов. Стадион СКИФ

18:00 "Полесье" (Житомир) — "Кудровка" (Кудровка). Житомир. Центральный стадион

Четверг, 10 сентября

15:30 "Нива" (Винница) — "Динамо" (Киев). Винница. Стадион НТБ "Нива"

Среда, 16 сентября

14:00 "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) — "Харьков" (Харьков). Ивано-Франковск. Стадион "Рух"

15:00 "Куликов-Белка" (Куликов) — "Верес" (Ровно). Куликов. Стадион "Арена Куликов"

16:00 "Буковина" (Черновцы) — ЛНЗ (Черкассы). Черновцы. Стадион "Буковина"

Четверг, 17 сентября

11:00 "Тростянец" (Сумы) — "Чернигов" (Чернигов). Тростянец. Стадион им. В.П. Куца

15:00 "Ольховцы" (Закарпатская область) — "Шахтер" (Донецк). Город и стадион уточняются

15:30 "Колос" (Ковалевка) — "Карпаты" (Львов). Ковалевка. Стадион "Колос"

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

Новости партнеров

Новости партнеров