Определены еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Бразилии по футболу / © Associated Press

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На чемпионате мира-2026 по футболу стали известны еще три пары участников стадии плей-офф.

Выигравшая группу С сборная Бразилии на старте плей-офф встретится с командой Японии — обладательницей второго места квартета F.

Матч Бразилия — Япония состоится в понедельник, 29 июня, в 20:00 по киевскому времени.

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Сборная Нидерландов — победитель группы F — в 1/16 финала сыграет против команды Марокко, которая заняла второе место в квартете C.

Поединок Нидерланды — Марокко состоится во вторник, 30 июня, в 04:00 по киевскому времени.

Днем ранее на ЧМ-2026 была определена первая пара 1/16 финала — сборная ЮАР посоревнуется с командой Канады (воскресенье, 28 июня, в 22:00 по киевскому времени).

Победители противостояний ЮАР — Канада и Нидерланды — Марокко встретятся между собой в 1/8 финала.

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Еще в одной паре 1/16 финала сборная США, которая досрочно выиграла группу D, сойдется с командой Боснии и Герцеговины — обладательницей третьей строчки квартета B.

Матч США — Босния и Герцеговина состоится в четверг, 2 июля, в 03:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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