Определены медалисты Олимпиады-2026 в мужском биг-эйре

Тормод Фростад / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, на Олимпийских играх-2026 состоялся финал соревнований по фристайлу в дисциплине биг-эйр среди мужчин.

В финале приняли участие 12 фристайлистов, преодолевших квалификацию. Каждый из спортсменов выполнил по три прыжка, а итоговый результат определялся по сумме двух лучших попыток.

Олимпийским чемпионом норвежец Тормод Фростад, набравший 195,50 балла (95,25 + 98,50).

Серебряную награду завоевал американец Мак Форхенд с результатом 193,25 балла (95,00 + 98,25). А "бронзу" выиграл австриец Матей Сванцер – 191,25 балла (95,25+96,00).

Отметим, что накануне на Олимпиаде-2026 также состоялся финал соревнований в женском биг-эйре, который украинка Екатерина Коцар завершила в топ-10.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.