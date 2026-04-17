Определены пары 1/2 финала Лиги конференций: с кем сыграет "Шахтер"
9 и 16 апреля состоялись матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26.
По их итогам определились полуфиналисты третьего по престижности еврокубка.
В том числе в полуфинал Лиги конференций вышел донецкий "Шахтер", который в 1/4 финала по сумме двух встреч победил нидерландский "АЗ Алкмар" (3:0, 2:2).
В 1/2 финала соперником "горняков" станет английский "Кристал Пэлас", который в четвертьфинале одолел итальянскую "Фиорентину" (3:0, 1:2).
Полуфинальные пары Лиги конференций
"Шахтер" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия)
"Райо Вальекано" (Испания) — "Страсбург" (Франция)
Полуфинальные матчи Лиги конференций пройдут 30 апреля и 7 мая.
Финал текущего розыгрыша Лиги конференций состоится 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси", который в финале разбил испанский "Бетис" (4:1).