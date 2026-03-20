Определены пары 1/4 финала Лиги конференций: с кем сыграет "Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

По итогам поединков 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 определились четвертьфинальные пары турнира.

Среди прочих в 1/4 финала третьего по престижности еврокубка пробился и донецкий "Шахтер", который в 1/8 финала по сумме двух встреч победил польский "Лех" (3:1, 1:2).

В четвертьфинале Лиги конференций "горняки" сразятся с нидерландским "АЗ Алкмаром", который в 1/8 финала обыграл пражскую "Спарту" (2:1, 4:0).

Реклама

Пары 1/4 финала Лиги конференций

"Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия)

"Майнц" (Германия) — "Страсбург" (Франция)

"Райо Вальекано" (Испания) — АЕК Афины (Греция)

"Шахтер" (Украина) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)

Реклама

Сетка плей-офф Лиги конференций

Сетка плей-офф Лиги конференций

Четвертьфинальные матчи Лиги конференций состоятся 9 и 16 апреля, полуфиналы — 30 апреля и 7 мая.

Финал текущего розыгрыша Лиги конференций запланирован на 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.

Ранее сообщалось, что определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.