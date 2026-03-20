Определены пары 1/4 финала Лиги конференций: с кем сыграет "Шахтер"
Четвертьфинальные матчи Лиги конференций состоятся 9 и 16 апреля.
По итогам поединков 1/8 финала Лиги конференций сезона-2025/26 определились четвертьфинальные пары турнира.
Среди прочих в 1/4 финала третьего по престижности еврокубка пробился и донецкий "Шахтер", который в 1/8 финала по сумме двух встреч победил польский "Лех" (3:1, 1:2).
В четвертьфинале Лиги конференций "горняки" сразятся с нидерландским "АЗ Алкмаром", который в 1/8 финала обыграл пражскую "Спарту" (2:1, 4:0).
Пары 1/4 финала Лиги конференций
"Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия)
"Майнц" (Германия) — "Страсбург" (Франция)
"Райо Вальекано" (Испания) — АЕК Афины (Греция)
"Шахтер" (Украина) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды)
Сетка плей-офф Лиги конференций
Четвертьфинальные матчи Лиги конференций состоятся 9 и 16 апреля, полуфиналы — 30 апреля и 7 мая.
Финал текущего розыгрыша Лиги конференций запланирован на 27 мая на "Ред Булл Арене" в немецком Лейпциге.
Ранее сообщалось, что определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов.