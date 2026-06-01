Определены пары переходных матчей за право играть в УПЛ-2026/27
Поединки плей-офф за места в элитном дивизионе состоятся 5 и 9 июня.
Стали известны все участники переходных матчей за право в следующем сезоне играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ).
В них примут участие "Кудровка", "Александрия", "Левый Берег" и "Агробизнес".
За право выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе "Кудровка" (13-е место в УПЛ-2025/26) сразится с "Агробизнесом" (финишировал 4-м в Первой лиге), а "Александрия" (15-я позиция в УПЛ) посоревнуется с "Левым Берегом" (бронзовый призер Первой лиги).
Отметим, что вместо "Александрии" в плей-офф должен был играть "Рух", но львовский клуб отказался от участия в переходных матчах.
Переходные матчи за право выступать в УПЛ в сезоне-2026/27 состоятся 5 и 9 июня.
Матчи плей-офф за право играть в УПЛ-2026/27
"Кудровка" — "Агробизнес"
"Александрия" — "Левый Берег"
Отметим, что прямые путевки в УПЛ завоевали черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.
В элите украинского футбола они заменят "Полтаву" (последнее место в сезоне УПЛ-2025/26) и "Рух" (14-я позиция в УПЛ).
