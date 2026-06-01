Определены пары переходных матчей за право играть в УПЛ-2026/27

"Кудровка" / facebook.com/Kudrivka

Реклама

Стали известны все участники переходных матчей за право в следующем сезоне играть в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В них примут участие "Кудровка", "Александрия", "Левый Берег" и "Агробизнес".

За право выступать в следующем сезоне в элитном дивизионе "Кудровка" (13-е место в УПЛ-2025/26) сразится с "Агробизнесом" (финишировал 4-м в Первой лиге), а "Александрия" (15-я позиция в УПЛ) посоревнуется с "Левым Берегом" (бронзовый призер Первой лиги).

Реклама

Отметим, что вместо "Александрии" в плей-офф должен был играть "Рух", но львовский клуб отказался от участия в переходных матчах.

Переходные матчи за право выступать в УПЛ в сезоне-2026/27 состоятся 5 и 9 июня.

Матчи плей-офф за право играть в УПЛ-2026/27

"Кудровка" — "Агробизнес"

"Александрия" — "Левый Берег"

Отметим, что прямые путевки в УПЛ завоевали черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

В элите украинского футбола они заменят "Полтаву" (последнее место в сезоне УПЛ-2025/26) и "Рух" (14-я позиция в УПЛ).

Реклама

Ранее сообщалось, что "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Новости партнеров