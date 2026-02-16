Определены пары плей-офф мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Сборная Канады по хоккею / © Associated Press

На Олимпийских играх-2026 завершился групповой этап мужского хоккейного турнира, в результате чего были сформированы пары плей-офф.

Сборные, которее выиграли свои группы (Канада, США, Словакия), а также лучшая команда среди обладателей вторых мест (Финляндия), напрямую вышли в четвертьфинал.

Остальные участники попали в раунд плей-офф на выбывание, где за путевку в 1/4 финала пятая команда сыграет с 12-й, шестая – с 11-й, седьмая – с 10-й, а восьмая – с девятой.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 продолжится во вторник, 17 февраля. В этот день состоятся все четыре поединка плей-офф за выход в 1/4 финала.

Хоккей на Олимпиаде-2026: сетка плей-офф

Канада – победитель пары Чехия – Дания

США – победитель пары Швеция – Латвия

Словакия – победитель пары Германия – Франция

Финляндия – победитель пары Швейцария – Италия

Расписание матчей раунда плей-офф

Вторник, 17 февраля. 13:10. Германия – Франция

Вторник, 17 февраля. 13:10. Швейцария – Италия

Вторник, 17 февраля. 17:40. Чехия – Дания

Вторник, 17 февраля. 22:10. Швеция – Латвия

Интересно, что впервые с 2014 года в Олимпийских играх принимают участие хоккеисты НХЛ.

Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, "золото" завоевали финские хоккеисты, которые обыграли в финале сборную Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 2:1.

К Олимпиаде-2026 российских хоккеистов не допустили, ведь командам государства-агрессора запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за войны в Украине.

Сборная Украины по хоккею не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2026. В финальном раунде отбора "сине-желтые" проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6).

Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.