Определены полуфинальные пары Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки

Кубок Украины по футболу / © УАФ

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В четверг, 3 апреля, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Борьбу за трофей продолжают вести четыре клуба: три представителя УПЛ ("Шахтер", "Динамо" и "Полесье"), а также "Буковина", которая выступает в Первой лиге.

Жребий определил, что в полуфинале турнира "Полесье" сыграет с "Шахтером", а "Буковина" встретится с "Динамо".

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Кубок Украины по футболу-2024/25: пары 1/2 финала

"Полесье" (Житомир) – "Шахтер" (Донецк)

"Буковина" (Черновцы) – "Динамо" (Киев)

Полуфинальные матчи Кубка Украины состоятся 23 апреля (базовая дата). Финал запланирован на 14 мая в Житомире

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.