Определены сборные, которые сыграют в матче-открытии ЧМ-2026 по футболу

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

По итогам жеребьевки финального турнира чемпионата мира-2026 стало известно, какие сборные сыграют в матче-открытии Мундиаля.

Мировое первенство стартует 11 июня 2026 года поединком между сборными Мексики и Южной Африки.

Их очное противостояние состоится на стадионе Ацтека в Мехико.

Кроме Мексики и ЮАР, в группу А также попали Республика Корея и будущий победитель европейского плей-офф D (Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония).

Расписание матчей финального турнира ЧМ-2026 будет обнародовано в субботу, 6 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

Отметим, что сборная Украины как участник плей-офф отбора на ЧМ-2026 была посеяна из последней, четвертой корзины и попала в группу F. В случае выхода на Мундиаль команда Сергея Реброва сыграет в квартете с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Чтобы пробиться в финальный турнир ЧМ-2026, сборной Украины нужно выиграть еще два матча. В полуфинале плей-офф европейского отбора наша команда 26 марта 2026 года сыграет против Швеции.

Победитель этого поединка в финале плей-офф 31 марта 2026 года разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша – Албания.

Сборная Украины будет номинальным хозяином полуфинала плей-офф со Швецией, а в случае успеха и финала против победителя пары Польша – Албания.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Согласно новому регламенту, 48 сборных во время жеребьевки были распределены на 12 групп по 4 команды в каждой. По 2 лучшие сборные из каждого квартета и 8 обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Напомним, действующим чемпионом мира по футболу является сборная Аргентины. В финале Мундиаля-2022 в Катаре "альбиселесте" в серии пенальти обыграли Францию.