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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Определены все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Поединки 1/4 финала КЧМ-2025 состоятся 4 и 5 июля.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Бавария"

ПСЖ – "Бавария" / © Associated Press

По итогам матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу определились все четвертьфинальные пары турнира.

В 1/4 финала вышли восемь клубов: "Палмейрас" (Бразилия), "Челси" (Англия), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Флуминенсе" (Бразилия), "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Реал" Мадрид (Испания) и "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Вашему вниманию все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира-2025, а также даты и время проведения матчей.

Пары 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025

Пятница, 4 июля

22:00. "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

Суббота, 5 июля

04:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Челси" (Англия)

19:00. ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия)

23:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания)

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 / Фото: x.com/FIFACWC / © FIFA Club World Cup

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 / Фото: x.com/FIFACWC / © FIFA Club World Cup

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

Ранее сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.

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