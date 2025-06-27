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Определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф
В 1/8 финала победители групп сыграют с командами, занявшими вторые места в своих квартетах.
По итогам группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу сформировались все пары 1/8 финала турнира, а также полная сетка плей-офф.
В 1/8 финала вышли 16 команд: победители и обладатели вторых мест каждого из восьми квартетов.
В борьбе за попадание в четвертьфинал победители групп сойдутся с командами. которые финишировали вторыми в своих квартетах.
Вашему вниманию все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также даты и время проведения матчей.
Пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025
Суббота, 28 июня
19:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия)
23:00. "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия)
Воскресенье, 29 июня
19:00. ПСЖ (Франция) – "Интер" Майами (США)
23:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия)
Понедельник, 30 июня
22:00. "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия)
Вторник, 1 июля
04:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Ювентус" (Италия)
Среда, 2 июля
04:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика)
Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025
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