Определены все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 и полная сетка плей-офф

"Реал" Мадрид – "Ювентус" / © Associated Press

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По итогам группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу сформировались все пары 1/8 финала турнира, а также полная сетка плей-офф.

В 1/8 финала вышли 16 команд: победители и обладатели вторых мест каждого из восьми квартетов.

В борьбе за попадание в четвертьфинал победители групп сойдутся с командами. которые финишировали вторыми в своих квартетах.

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Вашему вниманию все пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025, а также даты и время проведения матчей.

Пары 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025

Суббота, 28 июня

19:00. "Палмейрас" (Бразилия) – "Ботафого" (Бразилия)

23:00. "Бенфика" (Португалия) – "Челси" (Англия)

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Воскресенье, 29 июня

19:00. ПСЖ (Франция) – "Интер" Майами (США)

23:00. "Фламенго" (Бразилия) – "Бавария" (Германия)

Понедельник, 30 июня

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22:00. "Интер" (Италия) – "Флуминенсе" (Бразилия)

Вторник, 1 июля

04:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

22:00. "Реал" Мадрид (Испания) – "Ювентус" (Италия)

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Среда, 2 июля

04:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Монтеррей" (Мексика)

Сетка плей-офф Клубного чемпионата мира-2025

Сетка плейоф Клубного чемпионата мира-2025

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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Ранее сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.