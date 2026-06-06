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Определилась чемпионка Roland Garros-2026
19-летняя Мирра Андреева впервые в карьере завоевала титул Grand Slam.
"Нейтральная" российская теннисистка Мирра Андреева (№8 WTA) стала чемпионкой Roland Garros-2026 в женском одиночном разряде.
В финале грунтового мэйджора 19-летняя спортсменка из страны-террориста обыграла главную сенсацию этого турнира — 24-летнюю польку Майю Хвалинскую (№114 WTA).
Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2.
Андреева впервые в карьере завоевала титул Grand Slam — она впервые играла в финале мэйджоров.
Для Хвалинской, стартовавшей на Roland Garros с квалификации, это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. До сих пор на мэйджорах Майя не проходила дальше второго круга.
Отметим, что лучший результат среди украинок на Roland Garros-2026 показала Марта Костюк, которая дошла до полуфинала, где проиграла Андреевой.
Перед этим Марта в четвертьфинале одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.
Костюк установил историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.