Мирра Андреева / © Associated Press

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"Нейтральная" российская теннисистка Мирра Андреева (№8 WTA) стала чемпионкой Roland Garros-2026 в женском одиночном разряде.

В финале грунтового мэйджора 19-летняя спортсменка из страны-террориста обыграла главную сенсацию этого турнира — 24-летнюю польку Майю Хвалинскую (№114 WTA).

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2.

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Андреева впервые в карьере завоевала титул Grand Slam — она впервые играла в финале мэйджоров.

Для Хвалинской, стартовавшей на Roland Garros с квалификации, это был дебютный финал на турнирах Grand Slam. До сих пор на мэйджорах Майя не проходила дальше второго круга.

Отметим, что лучший результат среди украинок на Roland Garros-2026 показала Марта Костюк, которая дошла до полуфинала, где проиграла Андреевой.

Перед этим Марта в четвертьфинале одолела первую ракетку Украины Элину Свитолину.

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Костюк установил историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

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