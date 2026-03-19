Определилась обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26

Лу Жанмонно / © Associated Press

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала обладательницей Большого хрустального глобуса сезона Кубка мира по биатлону-2025/26.

Произошло это по результатам спринта на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.

Чтобы досрочно завоевать награду, Жанмонно нужно было опередить свою ближайшую преследовательницу в общем зачете Кубка мира — финку Суви Минкинен. Лу обошла ее на 20,8 секунды.

Для Жанмонно это первый Большой хрустальный глобус в карьере. В прошлом году она стала второй в общем зачете, по итогам заключительной гонки сезона уступив немке Франциске Пройс.

Также Жанмонно выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.