- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Определилась обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26
Победу в общем зачете Кубка мира по биатлону досрочно одержала француженка Лу Жанмонно.
Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала обладательницей Большого хрустального глобуса сезона Кубка мира по биатлону-2025/26.
Произошло это по результатам спринта на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.
Чтобы досрочно завоевать награду, Жанмонно нужно было опередить свою ближайшую преследовательницу в общем зачете Кубка мира — финку Суви Минкинен. Лу обошла ее на 20,8 секунды.
Для Жанмонно это первый Большой хрустальный глобус в карьере. В прошлом году она стала второй в общем зачете, по итогам заключительной гонки сезона уступив немке Франциске Пройс.
Также Жанмонно выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.