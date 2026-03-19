ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
140
Время на прочтение
1 мин

Определилась обладательница Большого хрустального глобуса Кубка мира по биатлону-2025/26

Победу в общем зачете Кубка мира по биатлону досрочно одержала француженка Лу Жанмонно.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Лу Жанмонно / © Associated Press

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала обладательницей Большого хрустального глобуса сезона Кубка мира по биатлону-2025/26.

Произошло это по результатам спринта на заключительном этапе в норвежском Холменколлене.

Чтобы досрочно завоевать награду, Жанмонно нужно было опередить свою ближайшую преследовательницу в общем зачете Кубка мира — финку Суви Минкинен. Лу обошла ее на 20,8 секунды.

Для Жанмонно это первый Большой хрустальный глобус в карьере. В прошлом году она стала второй в общем зачете, по итогам заключительной гонки сезона уступив немке Франциске Пройс.

Также Жанмонно выиграла Малый хрустальный глобус в зачете спринтов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie