Определилась первая финалистка теннисного турнира Олимпиады-2020: против кого может сыграть Свитолина

Определилась первая финалистка теннисного турнира Олимпиады-2020: против кого может сыграть Свитолина

Украинка узнала своих следующих соперниц в случае победы или поражения в полуфинальном матче.

Стала известна первая финалистка теннисного турнира Олимпиады-2020. Ею стала швейцарка Белинда Бенчич, которая в трех сетах обыграла Елену Рыбакину из Казахстана - 7:6, 4:6, 6 3.

Во втором полуфинале наша Элина Свитолина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Начало матча - сегодня, ориентировочно в 13:30 по киевскому времени.

В случае победы в матче 1/2 финала Свитолина сразится с Бенчич в финале Олимпиады. Если Элина проиграет, то поборется за бронзовую награду с Рыбакиной.

Выйдя в полуфинал, Свитолина установила национальный рекорд, став первой представительницей Украины в 1/2 финала одиночных теннисных турниров за всю историю Олимпиад.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 29 июля в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку