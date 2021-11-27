Определилась победительница дебютной гонки сезона на Кубке мира по биатлону, как выступили украинки

Определилась победительница дебютной гонки сезона на Кубке мира по биатлону, как выступили украинки

Двое наших соотечественниц финишировали в топ-25.

27 ноября Кубок мира по биатлону-2021/22 стартовал женской индивидуальной гонкой в шведском Эстерсунде.

Победу одержала чешка Маркета Давыдова, безупречно отработавшая на четырех огневых рубежах. Более минуты она привезла обладательнице "серебра" Лизе Терезе Хаузер, "бронзу" выиграла Дениз Херрманн из Германии.

Лучшими среди украинок стали Валентина Семеренко и Юрия Джима - они показали 17-й и 22-й результаты соответственно.

1. Маркета Давыдова (Чехия, 0+0+0+0) 42:43.5

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+0+1) +1:17.7

3. Дениз Херрманн (Германия, 0+1+0+0) +1:23.0

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17. Валентина Семеренко (Украина, 0+0+0+1) +3:11.4

22. Юлия Джима (Украина, 2+0+0+1) +3:27.6

71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+1+0+0) +6:06.2

107. Екатерина Бех (Украина, 2+1+3+1) +9:47.7

Не стартовала: Ирина Петренко (проблемы со здоровьем)

Мужская индивидуальная гонка также состоится сегодня, 27 ноября, начало - в 16:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 28 ноября, в Эстерсунде запланированы женский и мужской спринты.

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