Определилась победительница последней гонки 2022 года на Кубке мира по биатлону

В воскресенье, 18 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2022/23 во французском Анси завершился женским масстартом.

К сожалению, в женский масс-старт ни одна из украинок квалифицироваться не сумела. В масс-старт попадают 25 лучших биатлонисток из общего зачета Кубка мира и 5 лучших биатлонисток по сумме баллов за этап, на котором проводится масс-старт.

Победу в масс-старте одержала австрийка Лиза Тереза Хаузер. Второй финишировала француженка Жюлья Симон, а третьей стала ее соотечественница Анаис Шевалье-Буше.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женского масс-старта в Анси

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 0+0+1+0)

2. Жюлья Симон (Франция, 0+1+1+0)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 0+0+0+1)

4. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+1+1)

5. Софи Шово (Франция, 1+0+1+0)

6. Лу Жанмоно (Франция, 0+1+1+0)

Отметим, что этап в Анси стал последним в 2022 году. Кубок мира возобновится в начале следующего года, когда с 5-го по 8 января четвертый этап будет принимать словенская Поклюка.

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