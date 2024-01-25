Определилась потенциальная соперница Ястремской в финале Australian Open-2024

Белоруска Арина Соболенко в финале будет защищать звание действующей триумфаторки турнира.

Стало известно, против кого сыграет украинская теннисистка Даяна Ястремская в случае выхода в финал Australian Open-2024.

В первом полуфинале женского одиночного разряда австралийского мэйджора "нейтральная" белоруска Арина Соболенко победила американку Кори Гауфф.

Матч между Гауфф и Соболенко длился 1 час 44 минуты и завершился успехом теннисистки из страны-агрессора со счетом 7:6, 6:4.

Таким образом, именно белоруска станет соперницей Ястремской в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии, если в полуфинале Даяна обыграет китаянку Чжэн Циньвэнь.

Матч 1/2 финала Australian Open между украинкой и китаянкой состоится в четверг, 25 января. Начало – ориентировочно в 13:00 по киевскому времени.

Добавим, что Соболенко на пути в финал Australian Open-2024 не проиграла ни одного сета. Она является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии.

Финал женской сетки Australian Open-2024 состоится в субботу, 27 января.

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