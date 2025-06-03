Определилась потенциальная соперница Свитолиной в полуфинале Roland Garros-2025

Арина Соболенко / © Associated Press

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Определилась потенциальная соперница украинской теннисистки Элины Свитолиной (№14 WTA) в полуфинале Roland Garros-2025.

В случае победы в четвертьфинале над полькой Игой Швентек (№5 WTA) в полуфинале Свитолиной придется встретиться с первой ракеткой мира "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко.

В 1/4 финала Соболенко обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (№7 WTA). Матч длился 1 час 59 минут и завершился со счетом 7:6, 6:3.

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Четвертьфинальный поединок между Свитолиной и Швентек состоится во вторник, 3 июня. Начало – в 14:35 по киевскому времени.

Свитолина в пятый раз в карьере сыграет в 1/4 финала Roland Garros. Четыре предыдущих ее попытки выйти в полуфинал на этом турнире Grand Slam были неудачными (2015, 2017, 2020, 2023).

Действующей чемпионкой турнира является именно Швентек, которая в прошлом году в третий раз подряд победила на Открытом чемпионате Франции. Польская теннисистка выиграла четыре из пяти последних Roland Garros.

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Ранее сообщалось, что Свитолину номинировали на престижную награду после выхода сборной Украины в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.