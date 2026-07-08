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Определилась соперница Костюк в историческом полуфинале Уимблдона
За путевку в финал турнира Grand Slam украинка посоревнуется с чешкой Линдой Носковой.
Украинская теннисистка Марта Костюк (№13 WTA), которая вышла в полуфинал Уимблдона-2026 в женском одиночном разряде, узнала свою следующую соперницу.
В 1/2 финала травяного мэйджора 24-летняя уроженка Киева встретится с чешкой Линдой Носковой (№13 WTA), которая в четвертьфинале победила бельгийку Элизе Мертенс — 6:3, 7:5.
Для 21-летней Носковой это дебютный выход в полуфинал на уровне Grand Slam.
Отметим, что Костюк в четвертьфинале обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA) — 6:3, 6:2.
Марта впервые в карьере вышла в 1/2 финала Уимблдона. Это будет ее второй полуфинал на турнирах Grand Slam — в этом году она также добиралась до этой стадии на Roland Garros, где остановилась в шаге от финала.
Это будет вторая очная встреча теннисисток. В конце апреля этого года Костюк обыграла Носкову в четвертьфинале турнира в Мадриде — 7:6, 6:0.
Матч между Костюк и Носковой состоится в четверг, 9 июля, не раньше 17:30 по киевскому времени.
Победительница этой пары в финале поборется за трофей с триумфаторкой другого полуфинала, в котором сыграют чешка Каролина Мухова (№9 WTA) и американка Кори Гауфф (№7 WTA).
Финал Уимблдона-2026 среди женщин состоится в субботу, 11 июля.
Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.