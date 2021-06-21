Определилась заявка сборной Украины на судьбоносный матч Евро-2020 против Австрии

В списке присутствуют 23 исполнителя.
Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко определился с заявкой на игру третьего тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Австрии.
Так, на официальном сайте УАФ появился список футболистов украинской команды, которые будут готовиться к решающей на данный момент встрече на этом турнире.
Итак, в список попали 23 исполнителя. Пропустят матч с Австрией Александр Зубков (травма), Денис Попов и Роман Безус. Окончательная заявка выглядит следующим образом:
- Вратари — Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;
- Защитники — Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик;
- Полузащитники — Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков;
- Нападающие — Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
Поединок Украина — Австрия начнется в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.
Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем, что происходит вокруг матча Украина — Австрия.