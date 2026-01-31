- Дата публикации
Определились чемпионка Australian Open-2026
В финале Елена Рыбакина одолела Арину Соболенко.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA) стала чемпионкой Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.
В финальном матче Рыбакина победила первую ракетку мира – нейтральную теннисистку с белорусским паспортом Арину Соболенко – со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Для 26-летней Рыбакиной это первый в карьере титул на Australian Open и второй на уровне Grand Slam. До этого она в 2022 году триумфовала на Wimbledon.
Соболенко во второй раз подряд проиграла в финале Australian Open. В прошлом году она уступила в решающем матче американке Мэдисон Киз.
Отметим, что лучший результат среди украинок на Australian Open-2026 показала Элина Свитолина, которая впервые в карьере дошла до полуфинала этого турнира Grand Slam, где проиграла Соболенко.
Благодаря выходу в полуфинал Australian Open-2026 со следующей недели Свитолина вернется в топ-10 мирового рейтинга.
Для Элины это был четвертый в карьере полуфинал на мэйджорах. Ранее она дважды добиралась до полуфиналов на Wimbledon (2019, 2023) и один раз на US Open (2019), но еще никогда не выходила в финал турниров Grand Slam.
Добавим, что в основной сетке Australian Open-2026 было шесть украинок. Кроме Свитолиной, нашу страну представляли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Ангелина Калинина, но ни одна из них не смогла преодолеть стартовый круг.
Напомним, в январе 2026 года Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 в новозеландском Окленде.