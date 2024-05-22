Определились четвертьфинальные пары ЧМ-2024 по хоккею: когда и где смотреть матчи

Во вторник, 21 мая, завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею-2024 в элитном дивизионе. По его итогам стали известны все сборные, который сыграют в плей-офф.

В турнире приняли участие 16 сборных, разбитых на две группы по восемь команд. В четвертьфинал из группы A вышли Канада, Швейцария, Чехия и Финляндия, а из группы B – Швеция, США, Германия и Словакия.

Все четвертьфинальные поединки пройдут в четверг, 23 мая.

Чемпионат мира по хоккею-2024: расписание матчей 1/4 финала

Четверг, 23 мая

17:15. Канада – Словакия

17:15. Швейцария – Германия

21:15. США – Чехия

21:15. Швеция – Финляндия

Полуфиналы ЧМ-2024 по хоккею будут сыграны в субботу, 25 мая. Финал и матч за третье место запланированы на воскресенье, 26 мая .

Где смотреть матчи ЧМ-2024 по хоккею

На территории Украины официальным транслятором чемпионата мира-2024 по хоккею в элитном дивизионе является Суспильне Спорт. Смотрите прямые трансляции матчей на телеканале и на сайте Суспильне Спорт.

Добавим, что команды, которые заняли последние места в своих группах (Великобритания и Польша), вылетели в Дивизион IА. В следующем розыгрыше турнира их заменят Венгрия и Словения, которые в этом сезоне завоевали путевки в элитный дивизион, заняв первое и второе места в Дивизионе IA.

Отметим, что в начале мая сборная Украины выиграла ЧМ-2024 по хоккею в третьем по силе дивизионе (ІВ) и завоевала повышение в классе. В следующем году "сине-желтые" будут соревноваться во втором по рангу дивизионе (IA) мирового первенства.

Напомним, ЧМ-2023 в элитном дивизионе выиграла сборная Канады, победившая в финале Германию. В матче за "бронзу" Латвия обыграла США, впервые в истории завоевав медали мирового первенства по хоккею.

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