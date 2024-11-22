Определились четвертьфинальные пары Лиги наций-2024/25: результаты жеребьевки

В пятницу, 22 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций сезона-2024/25. В том числе были определены пары 1/4 финала турнира и последующая сетка до финала.

Согласно регламенту, в четвертьфинале сыграют победители и обладатели вторых мест в группах элитного Дивизиона А. Одну пару не могли составить команды, которые играли друг с другом на групповом этапе.

Победители групп Лиги А во время жеребьевки получили статус сеяных (Испания, Германия, Португалия, Франция) и сразятся с несеяными – сборными, занявшими вторые места в квартетах Лиги А (Италия, Нидерланды, Дания, Хорватия).

Двухматчевые противостояния 1/4 финала состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Победители выйдут в финальную стадию турнира и продолжат борьбу за трофей.

Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал – 8 июня.

Четвертьфинальные пары Лиги наций-2024/25

Нидерланды – Испания

Хорватия – Франция

Дания – Португалия

Италия – Германия

Пары 1/2 финала Лиги наций-2024/25

Италия / Германия – Дания / Португалия

Нидерланды / Испания – Хорватия / Франция

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала соперника в плей-офф за выход в элитный дивизион Лиги наций.

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