Определились четвертьфинальные пары мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026

Сборная Швеции по хоккею / © Associated Press

На Олимпийских играх-2026 завершился стыковой раунд плей-офф мужского хоккейного турнира, в результате чего определились четвертьфинальные пары.

В 1/4 финала победители матчей стыкового раунда плей-офф сыграют против сборных, выигравших свои группы (Канада, США, Словакия), а также лучшей команды среди обладателей вторых мест (Финляндия) – те напрямую вышли в четвертьфинал.

Все четвертьфинальные поединки состоятся в среду, 18 февраля.

Хоккей на Олимпиаде-2026: результаты стыковых матчей

Германия – Франция – 5:1

Швейцария – Италия – 3:0

Чехия – Дания – 3:2

Швеция – Латвия – 5:1

Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание матчей 1/4 финала

18 февраля. 13:10. Словакия – Германия

18 февраля. 17:40. Канада – Чехия

18 февраля. 19:10. Финляндия – Швейцария

18 февраля. 22:10. США – Швеция

Интересно, что впервые с 2014 года на Олимпийских играх сыграют хоккеисты с НХЛ.

Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, "золото" завоевали финские хоккеисты, которые обыграли в финале сборную Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 2:1.

К Олимпиаде-2026 российских хоккеистов не допустили, ведь командам государства-агрессора запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за войны в Украине.

Сборная Украины по хоккею не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2026. В финальном раунде отбора "сине-желтые" проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6).

Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.