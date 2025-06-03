Определились четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 у мужчин и женщин

Элина Свитолина / © Associated Press

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Стали известны все четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 в мужском и женском одиночном разрядах.

Единственной представительницей Украины на французском мэйджоре остается Элина Свитолина, которая в 1/8 финала одержала сверхволевую победу над четвертой ракеткой мира и финалисткой прошлогоднего Roland Garros итальянкой Жасмин Паолини.

В четвертьфинале Свитолина 3 июня посоревнуется с экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая выиграла четыре из пяти последних турниров Roland Garros.

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Элина в пятый раз в карьере сыграет в 1/4 финала Roland Garros. Четыре предыдущих ее попытки выйти в полуфинал на этом турнире Grand Slam были неудачными (2015, 2017, 2020, 2023).

Четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 (мужчины)

Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания)

Френсис Тиафо (США) – Лоренцо Музетти (Италия)

Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия)

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Александр Бублик (Казахстан) – Янник Синнер (Италия)

Четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 (женщины)

Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь (Китай)

Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (Польша)

Мирра Андреева – Лоис Буассон (Франция)

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Мэдисон Киз (США) – Кори Гауфф (США)

Отметим, что победительница матча Cвитолина – Швентек в полуфинале встретится с триумфаторкой дуэли между Соболенко и Чжэн Циньвэнь.

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