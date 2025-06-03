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Определились четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 у мужчин и женщин
Украину на турнире Grand Slam продолжает представлять Элина Свитолина.
Стали известны все четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 в мужском и женском одиночном разрядах.
Единственной представительницей Украины на французском мэйджоре остается Элина Свитолина, которая в 1/8 финала одержала сверхволевую победу над четвертой ракеткой мира и финалисткой прошлогоднего Roland Garros итальянкой Жасмин Паолини.
В четвертьфинале Свитолина 3 июня посоревнуется с экс-первой ракеткой мира полькой Игой Швентек, которая выиграла четыре из пяти последних турниров Roland Garros.
Элина в пятый раз в карьере сыграет в 1/4 финала Roland Garros. Четыре предыдущих ее попытки выйти в полуфинал на этом турнире Grand Slam были неудачными (2015, 2017, 2020, 2023).
Четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 (мужчины)
Томми Пол (США) – Карлос Алькарас (Испания)
Френсис Тиафо (США) – Лоренцо Музетти (Италия)
Александр Зверев (Германия) – Новак Джокович (Сербия)
Александр Бублик (Казахстан) – Янник Синнер (Италия)
Четвертьфинальные пары Roland Garros-2025 (женщины)
Арина Соболенко – Чжэн Циньвэнь (Китай)
Элина Свитолина (Украина) – Ига Швентек (Польша)
Мирра Андреева – Лоис Буассон (Франция)
Мэдисон Киз (США) – Кори Гауфф (США)
Отметим, что победительница матча Cвитолина – Швентек в полуфинале встретится с триумфаторкой дуэли между Соболенко и Чжэн Циньвэнь.
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