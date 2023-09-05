Определились четвертьфинальные пары US Open-2023 у мужчин и женщин: результаты матчей 1/8 финала

Поединки 1/4 финала пройдут 5 – 6 сентября.
По итогам матчей 1/8 финала US Open-2023 стали известны все четвертьфиналисты турнира в женской и мужской сетке.
Одной из главных неожиданностей 1/8 финала стал вылет первой ракетки мира польки Иги Швентек от представительницы Латвии Елены Остапенко, которая имеет украинские корни.
Результаты матчей 1/8 финала US Open–2023 (женщины)
Ига Швентек (Польша) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:3, 3:6, 1:6
Пейтон Стернс (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6(3), 3:6, 2:6
Мэддисон Киз (США) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 6:3
Онс Жабер (Тунис) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2:6, 4:6
Дарья Касаткина – Арина Соболенко – 1:6, 3:6
Каролина Мухова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 5:7, 6:1
Сорана Кырстя (Румыния) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:3
Королин Возняцки (Дания) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 6:3, 1:6
Пары 1/4 финала US Open–2023 (женщины)
Елена Остапенко (Латвия) – Кори Гауфф (США)
Сорана Кырстя (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэддисон Киз (США)
Чжэн Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко
Результаты матчей 1/8 финала US Open–2023 (мужчины)
Доминик Штрикер (Швейцария) – Тейлор Фриц (США) – 6:7(2), 4:6, 4:6, 4:6
Борна Гойо (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) – 2:6, 5:7, 4:6
Джек Дрейпер (Великобритания) – Андрей Рублев – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6
Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:3, 6:4
Дмитрий Медведев – Алекс Де Минор (Австралия) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2
Александр Зверев (Германия) – Янник Зиннер (Италия) – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3
Томми Пол (США) – Бен Шелтон (США) – 4:6, 3:6, 6:4, 4:6
Ринка Хиджиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 1:6, 4:6
Пары 1/4 финала US Open–2023 (мужчины)
Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США)
Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия)
Дмитрий Медведев – Андрей Рублев
Тейлор Фриц (США) – Новак Джокович (Сербия)
Поединки 1/4 финала US Open-2023 у мужчин и женщин состоятся 5 – 6 сентября.
Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.
Напомним, лучший результат среди украинских теннисистов на US Open-2023 показала Элина Свитолина, которая дошла до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегули (США).
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