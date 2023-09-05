Определились четвертьфинальные пары US Open-2023 у мужчин и женщин: результаты матчей 1/8 финала

По итогам матчей 1/8 финала US Open-2023 стали известны все четвертьфиналисты турнира в женской и мужской сетке.

Одной из главных неожиданностей 1/8 финала стал вылет первой ракетки мира польки Иги Швентек от представительницы Латвии Елены Остапенко, которая имеет украинские корни.

Результаты матчей 1/8 финала US Open–2023 (женщины)

Ига Швентек (Польша) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:3, 3:6, 1:6

Пейтон Стернс (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 7:6(3), 3:6, 2:6

Мэддисон Киз (США) – Джессика Пегула (США) – 6:1, 6:3

Онс Жабер (Тунис) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2:6, 4:6

Дарья Касаткина – Арина Соболенко – 1:6, 3:6

Каролина Мухова (Чехия) – Ван Синьюй (Китай) – 6:3, 5:7, 6:1

Сорана Кырстя (Румыния) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:3

Королин Возняцки (Дания) – Кори Гауфф (США) – 3:6, 6:3, 1:6

Пары 1/4 финала US Open–2023 (женщины)

Елена Остапенко (Латвия) – Кори Гауфф (США)

Сорана Кырстя (Румыния) – Каролина Мухова (Чехия)

Маркета Вондроушова (Чехия) – Мэддисон Киз (США)

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Арина Соболенко

Результаты матчей 1/8 финала US Open–2023 (мужчины)

Доминик Штрикер (Швейцария) – Тейлор Фриц (США) – 6:7(2), 4:6, 4:6, 4:6

Борна Гойо (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия) – 2:6, 5:7, 4:6

Джек Дрейпер (Великобритания) – Андрей Рублев – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Карлос Алькарас (Испания) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:3, 6:4

Дмитрий Медведев – Алекс Де Минор (Австралия) – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Александр Зверев (Германия) – Янник Зиннер (Италия) – 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3

Томми Пол (США) – Бен Шелтон (США) – 4:6, 3:6, 6:4, 4:6

Ринка Хиджиката (Австралия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 1:6, 4:6

Пары 1/4 финала US Open–2023 (мужчины)

Фрэнсис Тиафо (США) – Бен Шелтон (США)

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия)

Дмитрий Медведев – Андрей Рублев

Тейлор Фриц (США) – Новак Джокович (Сербия)

Поединки 1/4 финала US Open-2023 у мужчин и женщин состоятся 5 – 6 сентября.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису продлится до 10 сентября. В этом году призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Напомним, лучший результат среди украинских теннисистов на US Open-2023 показала Элина Свитолина, которая дошла до 1/16 финала, где проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегули (США).

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