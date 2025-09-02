- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Определились четвертьфинальные пары US Open-2025 у мужчин и женщин
Поединки 1/4 финала американского мэйджора состоятся 2 и 3 сентября.
По итогам матчей 1/8 финала US Open-2025 определились четвертьфинальные пары мужских и женских одиночных турниров.
Отметим, что Украина не будет представлена в 1/4 финала американского мэйджора.
Лучший результат среди украинок на этих соревнованиях показала Марта Костюк, которая в 1/8 финала проиграла чешке Каролине Муховой – 3:6, 7:6, 3:6.
Все четвертьфинальные пары US-Open 2025 (мужчины)
Иржи Легечка (Чехия) – Карлос Алькарас (Испания)
Тейлор Фритц (США) – Новак Джокович (Сербия)
Алекс де Минор (Австралия) – Феликс Оже-Альясим (Канада)
Лоренцо Музетти (Италия) – Янник Синнер (Италия)
Все четвертьфинальные пары US-Open 2025 (женщины)
Джессика Пегула (США) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Маркета Вондроушова (Чехия) – Арина Соболенко
Наоми Осака (Япония) – Каролина Мухова (Чехия)
Ига Швентек (Польша) – Аманда Анисимова (США)
Матчи 1/4 финала мужского и женского одиночных турниров US Open-2025 состоятся 2 и 3 сентября.
В прошлом году чемпионами Открытого чемпионата США стали итальянец Янник Синнер и "нейтральная" теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на турнирах Grand Slam.